Monza-Napoli, proteste dei tifosi azzurri contro De Laurentiis

Dopo il vantaggio del Monza, i tifosi del Napoli hanno contestando aspramente squadra e presidente De Laurentiis.

La situazione si infiamma a Monza, dove il Napoli è già sotto di un gol dopo appena 9 minuti. Milan Djuric ha sbloccato il risultato su assist dell’ex Alessio Zerbin, anticipando una difesa azzurra nuovamente rivedibile e poco reattiva.

Tifosi azzurri su tutte le furie

Un nuovo approccio sbagliato che ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi partenopei presenti all’U-Power Stadium. Alcuni sostenitori più facinorosi del Napoli hanno infatti fatto irruzione nel settore ospiti, dando vita a una accesa contestazione.

Fumogeni in campo

Non contenti, gli ultras hanno anche lanciato un paio di fumogeni all’interno del terreno di gioco, interrompendo momentaneamente il match. Un gesto eclatante per manifestare tutto il disappunto verso la squadra e la società.

Aperta contestazione a De Laurentiis

I cori e gli insulti intonati dai manifestanti erano chiaramente indirizzati al patron Aurelio De Laurentiis, principale bersaglio delle proteste per la deludente stagione del Napoli. “Presidente vattene” e “Buffone”, alcuni dei cori scanditi al numero uno azzurro.

Una piazza sempre più infuocata

Il clima attorno alla squadra partenopea si sta facendo sempre più teso e infuocato, partita dopo partita. Dopo le numerose delusioni sul campo, anche l’ambiente si sta spaccando con questi episodi di aperta contestazione.

Ci vorranno provvedimenti decisi da parte del club per ricucire un rapporto che sembra essere oramai lacerato in maniera forse insanabile con una frangia molto calorosa della tifoseria napoletana. Una piazza infiammata che non aiuta certo a risollevare un’annata fino a qui amara e deludente.