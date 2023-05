Moggi: “Giuntoli resta al Napoli. Festa? Una sola cosa brutta: un’assenza pesante”

Luciano Moggi ritiene che Cristiano Giuntoli resta al Napoli ed a proposito della festa evidenzia una sola cosa brutta

La Festa Scudetto non frena i rumors di calciomercato. Ad appena pochi giorni dalla vittoria del Tricolore, sono tante le voci su un possibile trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Ne ha parlato l’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Cristiano Giuntoli, per come la vedo io, resterà sicuramente al Napoli. Non credo assolutamente che il presidente Aurelio De Laurentiis sia disposto a lasciarlo andare alla Juventus così come si racconta in giro. Non credo di sbagliare…”.

Secondo Luciano Moggi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli resterà al Napoli

Moggi sottolinea un’assenza importante alla festa del Napoli: “I tifosi partenopei hanno festeggiato in modo meraviglioso. C’era una atmosfera meravigliosa al Diego Armando Maradona. Ho visto una sola cosa brutta: credo che Corrado Ferlaino avrebbe meritato maggiore attenzione. Non dimentichiamo che se è arrivato il terzo scudetto del Napoli è anche perché c’è chi aveva vinto prima”.

Infine conclude su Osimhen: “Fossi in De Laurentiis non lo venderei perché è devastante. Inoltre il club ha i conti in ordine, non ha bisogno di cedere i migliori”.