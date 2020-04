Milik richiesto in Spagna e Inghilterra: ecco chi vuole il polacco

Arkadiusz Milik al centro del mercato in uscita del Napoli, l’attaccante polacco è seguito da quattro club tra Liga e Premier League.

Tutti in fila per Arkadiusz Milik, il bomber del Napoli sempre, o quasi in discussione. Solo ieri Cristiano Giuntoli a Sky sport aveva fatto sapere che la società è fermamente intenzionata a rinnovare il contratto del giocatore che scade nel 2021. Nonostante tutto le voci su un suo possibile addio non si spengono, anche perché il Napoli vorrebbe inserire una maxi clausola per l’estero che l’entourage del giocatore non vuole accettare. Inoltre c’è anche il discorso economico su cui non si riesce a trovare un’intesa.

Secondo il Corriere dello Sport l’ipotesi di cessione di Milik è tutt’altro che scongiurata proprio a causa di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, valida solo per l’estero, che il club vorrebbe inserire ma che “è stata ritenuta eccessiva da Milik”.

Calciomercato Milik: quattro club sul giocatore

Secondo il CdS Milik vorrebbe rinnovare “innanzitutto gli stimoli. Le proposte, tra l’altro, non dovrebbero mancare. Dalla Spagna hanno rilanciato l’interesse dell’Atletico Madrd e del Siviglia (e un’estate fa ci ha provato anche il Betis); in Inghilterra raccontano dei sondaggi di Arsenal e Tottenham; e da queste parti, invece, è il Milan ad aver acceso i fari. Si vedrà, a suo tempo. E non che ce ne sia in abbondanza“.

Intanto il Napoli prosegue a fari spenti la ricerca di un altro attaccante, con i nomi di Belotti e Jovic sempre molto chiacchierati in ambienti di calciomercato. Gli azzurri, però, un bomber lo hanno già in casa e si chiama Dries Mertens. Il calciatore belga va in scadenza a fine stagione ed il suo contratto non è stato ancora rinnovato, anche se l’intesa è stata trovata durante un pranzo con Aurelio De Laurentiis. Poi l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto.