“Milik non c’è accordo per il rinnovo, il Napoli pensa ad un altro attaccante”

“Nessun accordo per il rinnovo di Arkadiusz Milik, il Napoli si è fiondato già su un altro attaccante” a riferirlo è Spud attraverso twitter.

Il ragno del web tesse la sua tela del calciomercato, quello che non chiude mai e vede un Napoli molto attivo sia dal punto di vista dei rinnovi che di possibili nuovi acquisti. Secondo Spud il Napoli non “ha trovato l’accordo per il rinnovo di Milik e si è fiondato su un altro attaccante“. Come al solito l’esperto di mercato, che solo di recente ha anticipato prima di tutti la trattativa per Eriksen all’Inter, parla in maniera criptica. “Il prossimo attaccante del Napoli è Poison (Veleno)” scrive Spud, che invita i suoi lettori a riflettere sull’origine del nome per cercare di decifrare l’indicazione data attraverso twitter. La notizia data da Spud conferma le difficoltà per il rinnovo del contratto di Milik, che si è arenato anche a causa della clausola rescissoria che vuole inserire la società di Aurelio De Laurentiis.

Rinnovo Milik e Gattuso

Se per il rinnovo di Milik ci sono molte difficoltà, ci sono scenari diversi per quello di Gennaro Gattuso. Il tecnico sta pian piano modellando a sua immagine e somiglianza il Napoli ed i calciatori cominciano a seguirlo sempre di più. Non è passato in secondo piano l’abbraccio tra Gattuso e Manolas, al termine del match con il Cagliari. Un gesto pieno di carica ed intesa quella tra il greco ed il tecnico, come a voler sottolineare una prova importante. Proprio la difesa è il reparto che più sta migliorando nelle ultime partite. Il Napoli viene da due partite a reti inviolate, con un doppio 1-0 messo a segno sia contro l’Inter in Coppa Italia che contro il Cagliari in campionato. Nonostante l’assenza di Koulibaly la squadra gioca più compatta e nelle ultime partite ha annullato gli attaccanti avversari.