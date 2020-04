Milik-Napoli tentativo di rinnovo, parla l’agente: “Proviamo il dialogo”

Prove di rinnovo tra la SSCN ed Arkadisuz Milik, il calciatore è in scadenza nel 2021 ed il club gli ha offerto 4 milioni all’anno di ingaggio.

Ci si proverà ancora una volta. Milik ed il Napoli provano a trattare il rinnovo ma non sarà affatto semplice. Si, perché oramai da tempo l’attaccante polacco e la società azzurra stanno provando a trovare un accordo ma fino ad ora non lo hanno mai trovato. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport è stato Milik ad invocare il “time out” il calciatore piace in “Inghilterra, in Germania ed in Spagna, viene nella condizione di chi può alimentare nuovo interesse. Ma ha voglia di aspettare altro: perché se Mertens non dovesse restare, allora si potrebbe persino costruire uno scenario invitante“. Fino ad ora Mertens ha quasi sempre avuto la meglio sul polacco, che ha dovuto fare i conti anche con due gravi infortuni.

Rinnovo Milik, parla l’agente

In questi giorni tante voci si sono rincorse su un possibile addio di Milik dal Napoli. Sulla questione è intervenuto anche l’agente del polacco David Pantak che calciomercato.it ha detto: “Quello che si legge sono solo rumors, alcuni anche molto irrispettosi nei confronti della società del Napoli“. Secondo Pantak il contatto con Giuntoli è “continuo” e la discussione è sempre “attiva” al “termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione“. Qualora non si riuscisse a trovare allora “penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società“.

Fino ad ora il rinnovo di Milik è stato bloccato non solo dalla questione economica: il Napoli offre 4 milioni di euro a stagione ed il calciatore ne vorrebbe 5. Ma anche dalla clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro che De Laurentiis vuole inserire nel contratto del polacco.