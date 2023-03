A Milano è febbre Champions: “Batteremo il Napoli, la semifinale è nostra”

Milan-Napoli in Champions League: Fervore rossonero, record di vendita biglietti e attese per una notte europea da non perdere.

Milano è in fibrillazione per la Champions League: “Batteremo il Napoli, la semifinale è nostra”. Nonostante lo stop in campionato, i tifosi rossoneri sono entusiasti per la sfida contro il Napoli in Champions League.

Il Milan, che ha più di 41.500 abbonati, ha venduto 14mila tagliandi in tre ore, dimostrando la sua passione per le notti europee. La caccia al biglietto è già iniziata e il club sta valutando se aprire la vendita libera. L’attesa per la Champions cresce, e non è detto che la vendita libera sia aperta. Dipende dall’esito della fase dedicata ai possessori della carta Cuore Rossonero.

Il popolo rossonero è quello che riempie San Siro anche per Milan-Salernitana: nove giorni fa lo stadio ha raggruppato 72mila persone. Tutto nella norma, quindi, sapere di una caccia al biglietto già a buon punto tre settimane prima del quarto di andata col Napoli.

Il Milan ha una lunga tradizione di successi contro squadre italiane in Champions League, dalla doppia semifinale del 2003 con l’Inter, alla rivincita di due anni più tardi. Nel mezzo, la finalissima di Manchester con la vittoria sulla Juve ai rigori.

Il tagliando più caro ha un’etichetta da 409 euro, ma probabilmente il milanista medio non baderà a spese per assistere ad un quarto di finale e un appuntamento con la storia europea che stuzzica sempre di più.

Sui social i tifosi rossoneri danno per certo il passaggio alle semifinali della squadra di Pioli:

“Batteremo il Napoli, la semifinale è nostra”.

“Abbiamo vinto sette Champions il Napoli è per la prima volta ai quarti, non c’è storia”.

” La Champions non è la serie A, il Milan passerà senza problemi”.

“Il Napoli chiuderà ai quarti al sua esperienza in Cahmpions”.

“A loro lo scudetto a noi la Champions”.

“Ma dove vanno, sanno che difronte hanno una squadra che ha vinto sette Champions?”.