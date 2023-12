Milan, il video che fa discutere: l’iniziativa dei decibel copiata dal Napoli

Sta facendo discutere il video l’iniziativa di misurare i decibel dell’urlo The Champions nata a Napoli, ora copiata dal Milan.

Quando il Napoli è tornato in Champions League dopo molti anni, in tanti sorridevano: “Urlano The Champions, si vede che non sono abituati a certi palcoscenici”. E invece, i supporters partenopei hanno trasformato il proprio entusiasmo e quell’urlo in un vero e proprio tratto distintivo.

Napoli, l’urlo di The Champions Che Ha Fatto Storia nel Calcio

Quando i tifosi del Napoli hanno iniziato a misurare l’intensità dei loro urli durante l’inno della Champions, probabilmente non immaginavano che sarebbero diventati un fenomeno. Un’idea nata per puro entusiasmo, ora al centro di una polemica con Milano. Nel nostro video, guarda come l’Ac Milan ha copiato l’iniziativa.

Da Presunti ‘Provinciali’ a Pionieri

Una volta, da Milano e Torino, arrivavano sorrisi di sufficienza: “Ma che fanno urlano The Cahmpions? Quei napoletani, provinciali, non sono abituati a questa competizione”. Eppure, Napoli ha trasformato quell’urlo in un vero e proprio tratto distintivo, tanto che, credeteci o no, ha fatto saltare i sismografi!

Il Milan copia il Napoli

Ora, a Milano, qualcuno ha deciso di seguire l’esempio. Hanno iniziato anche loro a misurare i decibel degli ultras. Ma c’è un ma. Nel farlo, non hanno menzionato da dove l’idea è partita. In un attimo, quello che era un semplice strumento di misurazione è diventato argomento di disputa.

Il Cuore Batte Forte a Napoli -Nel video allegato, la differenza è lampante. Napoli non solo ha inventato questo modo di vivere la partita, ma l’ha fatto con una passione che, scusate se è poco, ha fatto tremare la terra. Quelli di Milano possono misurare tutti i decibel che vogliono, ma a Napoli, l’urlo della Champions è una cosa seria.

Una Rivalità Che Va Oltre il Calcio

Questa storia va oltre il semplice calcio. È una questione di orgoglio, di identità. Non è la prima volta che Napoli deve difendere ciò che le appartiene. Prima la pizza, ora la passione. La domanda sorge spontanea: dopo averci rubato il cuore, ci ruberanno anche l’anima?

Con questo video e articolo vogliamo portare alla luce non solo l’innovazione napoletana, ma anche la polemica che ne è seguita, dimostrando quanto profondamente Napoli vive il calcio e quanto questo sia radicato nella sua cultura e nel suo spirito.