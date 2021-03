Milan-Napoli senza Ibrahimovic, preoccupa pure Calabria

Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic per la gara con il Napoli in programma domenica 14, anche Calabria si è infortunato.

Il rientro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è atteso per il 3 aprile, quindi non ci sarà per la gara con il Napoli. Il calciatore svedese ha rimediato una lesione all’adduttore nella gara vinta con Roma allo stadio Olimpico lo scorso 28 febbraio. Poi c’è stata la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e quindi il rientro a pieno ritmo per il recupero. Il problema di Ibrahimovic prevede uno stop di almeno 3 settimane, questo lo terrà fuori dalla partita con il Napoli. Anche Davide Calabria è in dubbio per il match di San Siro, il giocatore nella partita di Europa League con il Manchester United si è fermato per un fastidio al pube e potrebbe non recuperare.

In casa Napoli, invece, Gattuso sta per recuperare Lozano. Il calciatore messicano sta molto meglio dopo l’infortunio rimediato nel match con la Juventus. Con ogni probabilità Lozano sarà convocato per la trasferta di Milano ma non andrà in campo dal primo minuto. Resta fuori dai giochi ancora Andrea Petagna che è ancora infortunato. Gattuso però ha recuperato da qualche settimana sia Osimhen che Mertens in attacco e dovrà decidere chi mandare in campo dal primo minuto, anche se il belga appare favorito.