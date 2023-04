Milan-Napoli: la dura critica di Pastore alla tifoseria rossonera

“Coreografia schifosa e proteste ridicole”: l’opinione di Pastore sulla partita di Champions con il Milan e l’importante novità per il Napoli.

Il giornalista Rosario Pastore ha espresso la sua opinione sulla partita d’andata dei quarti di Champions tra Milan e Napoli tramite i suoi canali social, criticando sia la tifoseria rossonera che il comportamento dei giocatori. In particolare ha definito la coreografia iniziale del Milan “schifosa” aggiungendo quanto segue: “La cosa più schifosa? Quella coreografia iniziale con il diavolo rossonero che maltratta a Pulcinella. In materia, la tifoseria milanista ha molto, tanto da imparare”.

Pastore ha poi elogiato il coraggio del Napoli nonostante le numerose ammonizioni ricevute: “La cosa più ridicola? Le proteste di Calabria a fine partita. Il fanciullo avrebbe preteso il rigore e se l’è presa proprio con chi grazie alle sue incredibili decisioni aveva determinato l’andamento dell’incontro. La cosa più bella? Il coraggio del Napoli che, incurante delle ammonizioni che gli piovevano addosso in continuazione e in inferiorità numerica, ha costretto il Milan a difendersi ed ha sfiorato il pari con il suo capitano“.

Pastore ha anche annunciato un’importante novità per la prossima partita del Napoli, ovvero il ritorno di Victor Osimhen in campo esprimendo, per di più, la speranza che l’UEFA invii un arbitro all’altezza per la gara di ritorno: “Si sveglieranno finalmente i nostri baldi ultras martedì prossimo, quando – questa l’importante novità – potremo rivedere Osimhen, a mostrare al mondo che cosa vuol dire essere tifosi azzurri, con l’eleganza che ha destato l’invidia del mondo? Ah, dimenticavo: chissà che l’Uefa non si decida a mandare al Maradona un arbitro degno di questo nome”.