Mihajlovic: “Abbiamo giocato solo noi, risultato bugiardo”

Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta del Bologna contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky al termine della partita tra Napoli e Bologna finita 3-1 per partenopei con doppietta di Insigne e rete di Osimhen. “Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Questa è la sintesi della partita, in pratica abbiamo giocato solo noi” dice Mihajlovic molto arrabbiato al termine del match valido per la 26a giornata di Serie A. Secondo Mihajlovic il risultato è “bugiardo, ma nel calcio vince chi segna e loro sono stati bravi a fare gol“. Bellissima la doppietta di Insigne che supera Cavani nella classifica marcatori all-time del Napoli.

Secondo il tecnico del Bologna la sua squadra ha “commesso errori individuali e questo non ce lo possiamo permettere. Siamo una squadra che punta alla salvezza, ma oggi abbiamo commesso qualche errore di troppo anche da parte di giocatori che hanno una certa esperienza e questo mi fa arrabbiare. In ogni caso – ha aggiunto – ho poco da rimproverare sulla prestazione generale, perché meritavamo sicuramente qualcosa in più“. Il tecnico del Bologna si è soffermato sulle necessità di migliorarsi ed ha detto: “Se ancora oggi io segno di più dei miei calciatori ci sarà un motivo. Si può migliorare sempre, ma serve passione. Io restavo a calciare punizioni dopo l’allenamento, ma in dodici anni che alleno nessun calciatore mi ha mai chiesto di restare dopo la seduta di allenamento“.