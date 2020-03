Mertens video messaggio a medici e infermieri: “Grazie di tutto”

Dries Mertens ha inviato un video messaggio a medici e infermieri del Monaldi per ringraziarli per tutto il lavoro che stanno facendo in questi giorni.

E’ il cuore grande, quello del campione anche fuori dal campo. Un cuore che Dries Mertens, Ciro per i napoletani, ha dimostrato di aver sempre avuto. Così anche in questo stato di emergenza sanitaria il belga ha voluto dare il suo piccolo contributo al morale dei medici.

Mertens ha inviato un video messaggio a medici e infermieri del Monaldi: “Ciao ragazzi, questo è un video per gli infermieri e i medici del Monaldi e della Cardiologia pediatrica” ha detto il belga, come sottolineato da Corriere dello Sport. Ho visto tutti i video che stanno girando, che vi stanno facendo mentre aiutate le persone: lo so che per voi è un periodo difficile, anche perché vorreste stare vicino alle vostre famiglie e non è possibile, ma state veramente facendo un grande lavoro. State facendo di tutto: grazie, grazie per tutto quello che state facendo. Questo è un messaggio di forza: ancora grazie, grazie. Un bacio!”

I messaggi social

Ma sono tanti i messaggi che in questi giorni difficili per l’emergenza covid 19, tanti calciatori del Napoli hanno voluto lanciare il loro sostegno alla città invitando tutti a restare a casa. A dare l’esempio è stato il capitano Lorenzo Insigne che per primo ha dato il suo contributo a medici e infermieri contattando direttamente la Regione Campania, per donare 100 mila euro. Insomma il Napoli ed i napoletani non si arrendono nemmeno in questa battaglia. Un’emergenza che sta sicuramente minando le certezze di tanti, ma che trova sul campo un esercito di medici e infermieri che in ogni modo stanno assistendo chi ha bisogno di cure, mettendo sul campo anche nuove idee e farmaci per fronteggiare la questione covid 19.