Mertens: “Serve ancora crescere e capire che siamo forti”

Dries Mertens attaccante del Napoli ha commentato a Sky il pareggio degli azzurri contro l’Az Alkmaar in Europa League.

Ha segnato il gol che aveva illuso il Napoli di poter avere la strada spianata verso la vittoria qualificazione, è un Dries Mertens non del tutto soddisfatto quello che si presente ai microfoni di Sky per analizzare il match pareggiato con l’Az Alkmaar: “Ha ragione il mister ad arrabbiarsi, perché che anche oggi abbiamo avuto il modo di vincere la partita. Noi però stiamo facendo quello che lui ci chiede e lo seguiamo sempre. Feeling con il gol? Sono felice per il gol, peccato non aver fatto il raddoppio perché a quel punto sarebbe cambiata la partita“.

Sul discorso scudetto il belga non si pronuncia: “Difficile capire esattamente qual è il nostro valore, perché stiamo ancora cercando gli automatismi giusti e ci sono stati degli inserimenti nuovi, però stiamo facendo delle buone prestazioni. Anche contro il Milan abbiamo fatto bene. Però ha ragione il mister dobbiamo capire che siamo forti e possiamo fare molto di più“.

Mertens ha commentato anche il suo ruolo in campo ammettendo con un sorriso: “Oramai non so più qual è il mio ruolo. Però mi sto divertendo molto perché facciamo un gioco che mi piace, quello con palla a terra. Infatti nel secondo tempo abbiamo sbagliato perché non riuscivamo più a farlo ed abbiamo sofferto“.