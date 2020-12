Europa League: classifica Gruppo F, Napoli ancora primo

Il Napoli, nonostante il pareggio con l’Az Alkmaar, resta primo nel gruppo F di Europa League. Serve un punto per la qualificazione.

La squadra di Gennaro Gattuso dovrà fare ancora un punto per qualificarsi al prossimo turno di Europa League. Il Napoli non va oltre il pareggio contro l’Az Alkmaar e secondo Gattuso il punto è prezioso, perché “potevamo pure perderla”. L’1-1 finale dà un punto importante al Napoli in un girone complicato. Gli azzurri si trovano a 10 punti in classifica del Gruppo F di Europa League e restano primi grazie al pareggio della Real Sociedad in casa con il Rijeka, con la squadra croata che riesce ad agguantare il primo punto in classifica. Ora il Napoli si dovrà giocare la qualificazione al prossimo turno nell’ultima partita in casa allo stadio Diego Armando Maradona.

Classifica Gruppo F Europa League

Napoli 10

Az Alkmaar 8

Real Sociedad 8

Rijeka 1