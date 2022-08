Mertens bellissimo saluto a Napoli: Il commento di Carlo Alvino

Carlo Alvino ha commentato il bellissimo addio che Dries Mertens ha dato alla sua Napoli e a tutti i napoletani.

Dries Mertens ha salutato Napoli, il belga ha registrato un video con Ciro Romeo in braccio ed ha voluto salutare cosi tutti i napoletani. Nel video pubblicato su Instagram si vedono poi le immagini più belle del periodo di Mertens al Napoli. In questi giorni Mertens ha rifiutato la Juve, proprio per il grande affetto che nutre per i napoletani e tutti i tifosi.

Carlo Alvino, giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli, ha commentato il video di Mertens: ““Ho sempre sostenuto che Dries andasse trattenuto in ogni modo, perché la sua storia meritava un finale diverso. Tecnicamente e tatticamente, inoltre, non ha ancora detto tutto. Ha 35 anni, è ancora un ragazzo, può ancora dare molto al calcio”.

Alvino nel corso del suo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto: “Giacomo Raspadori non è paragonabile al belga? No, assolutamente. E’ un ragazzo di vent’anni e va accolto nel migliore dei modi. Poteva crescere alle spalle di Dries? Forse. Mertens alla Lazio? Spero proprio di no. Una cosa del genere non me la posso mai augurare, ci mancherebbe altro…” ha concluso il giornalista Carlo Alvino.