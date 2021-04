Meret nel mirino dell’Inter ma il Napoli vuole tenerlo, c’è anche la Roma

Napoli-Inter sarà anche sfida di mercato con i nerazzurri che vogliono Alex Meret. Il portiere cerca continuità quella che a Napoli non ha mai veramente trovato. Il portiere a 24 anni cerca una squadra che possa dargli fiducia per diventare un punto fermo anche della Nazionale di Mancini. A Napoli si è sempre dovuto alternare con Ospina, portiere che pure offre ampie garanzie ma con una carta di identità diversa. Dalla prossima stagione chiunque sia il prossimo allenatore del Napoli dovrà risolvere la questione Meret. Capire se è necessario tenerlo in rosa e quindi farlo giocare titolare, oppure dare fiducia ad Ospina e cercare di piazzare Meret sul mercato. Inter e Roma hanno già gli occhi su Meret, ma anche l’Everton ci sta facendo più di un pensiero.

Calciomercato Napoli: Meret

Ecco quanto scrive Tuttosport sulla situazione che sta vivendo Alex Meret al Napoli: “Toccherà quindi a Meret, alla 21ª presenza stagionale, la numero 15 in campionato. Questa alternanza che dura da tre stagioni ovviamente non ha reso felice Meret, tant’è vero che, nonostante De Laurentiis sia un suo tifoso e non voglia liberarlo, l’entourage del portiere si sta guardando attorno. Il suo agente è quel Federico Pastorello che ha molti legami con l’ambiente nerazzurro: è stato lui a fare da intermediario per l’arrivo di Antonio Conte; nella sua scuderia ci sono Lukaku, Joao Mario, Esposito e vecchi ex interisti come Candreva e Keita. E in passato sempre Pastorello fu il procuratore proprio di Handanovic. Meret è uno dei portieri presenti sul taccuino di Marotta e Ausilio. Musso è in cima alla lista, ma piacciono anche Gollini, Cragno e appunto Meret, nel mirino di diverse squadre fra cui anche la Roma (che segue lo stesso Musso)“.