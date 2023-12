Meret non si tocca: Mazzarri lo vuole titolare anche in Napoli-Inter

Il tecnico Walter Mazzarri ha preso la sua decisione in vista della sfida di campionato tra Napoli e Inter: Meret sarà ancora titolare.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il tecnico Walter Mazzarri mantiene la fiducia in Alex Meret, confermandolo come titolare nella prossima sfida di campionato Napoli-Inter. Nonostante la prestazione deludente contro il Real Madrid, il portiere friulano ottiene la preferenza di Mazzarri, che lo considera un giocatore di alto livello. Questo significa che Pierluigi Gollini partirà dalla panchina.

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato l’importanza della situazione, definendo la papera di Meret come qualcosa che ha compromesso il cammino verso la qualificazione. Mazzarri ha ribadito la sua scelta, ma i tifosi si interrogano su come la squadra possa uscirne. Il tecnico toscano, noto per la sua maestria nella fase difensiva, è chiamato a trovare una soluzione rapida, considerando la competizione per un posto in Champions League.

“Grave come la papera di Meret che è di fatto costato il punto qualificazione: Mazzarri ha ribadito che Alex è il portiere titolare, Gollini però non ha demeritato in sua assenza. E i tifosi si interrogano: come se ne esce. Mazzarri è un maestro della fase difensiva, troverà una soluzione ma serve farlo in fretta: nella corsa al posto Champions nessuno”.