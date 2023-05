Mercato Napoli, un possibile colpo in entrata e la smentita su un clamoroso ritorno in azzurro

Il giornalista Ciro Venerato si è soffermato sul mercato del Napoli e ha smentita la notizia di un clamoroso ritorno in azzurro.

MERCATO NAPOLI – L’ultimo colpo potrebbe arrivare direttamente dal Chelsea. Christian Pulisic potrebbe dire addio al club inglese, che ha proposto il suo trasferimento al Napoli. Attualmente, il club partenopeo sta valutando l’offerta. A riferirlo è Ciro Venerato, noto giornalista specializzato nel mercato calcistico, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al notiziario sportivo della RAI. Secondo Venerato, le indiscrezioni riportate stamattina dal Daily Mail trovano conferma: il Chelsea, tramite intermediari, ha messo sul piatto l’ala sinistra Pulisic come possibile acquisto per il Napoli.

MERCATO: PULISIC AL NAPOLI? DUE OSTACOLI FRENANO LA TRATTATIVA. SPUNTA UNA CLAMOROSA SMENTITA

Tuttavia, ci sono due ostacoli che al momento stanno rallentando la trattativa. Innanzitutto, Pulisic occupa la stessa posizione di Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno georgiano ormai idolo indiscusso di Napoli. La domanda sorge spontanea: accetterebbe Pulisic un ruolo di riserva e l’alternanza con Kvaratskhelia? L’area tecnica del Napoli non lo ritiene adatto per la fascia destra, ma potrebbe sfruttarne le potenzialità sulla fascia sinistra. Il secondo ostacolo riguarda l’ingaggio del giocatore, che risulta particolarmente elevato.

Ciro Venerato ha poi aggiunto: “Anche se il trasferimento si concretizzasse senza costi di cartellino, il Napoli dovrebbe comunque suddividere l’ingaggio annuale di Pulisic (che è in scadenza) in almeno tre rate. Al momento, le valutazioni sono ancora in corso, ma sembrano esserci più dubbi che consensi riguardo a questa operazione”.

Inoltre, è giunta un’autorevole smentita riguardo a un possibile ritorno di Kalidou Koulibaly al Napoli, anche se solo in prestito. Il difensore senegalese attualmente milita nella Premier League, ma percepirebbe un ingaggio di 10 milioni netti, mentre il Napoli potrebbe raggiungere al massimo 2,5 milioni. Questa disparità economica sembra essere un ostacolo insormontabile per i “Blues”. L’idea di vedere Koulibaly tornare al Napoli, club che lo ha consacrato, sembra dunque essere da scartare. La sua età avanzata e il suo elevato stipendio scoraggiano qualsiasi sentimento di nostalgia.