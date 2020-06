Il punto sul mercato del Napoli e del futuro attaccante lo fa Luca Marchetti di Sky che a Radio Marte parla di Osimehn e Lozano, ma anche di Milik.

Il calcio giocato incombe, ma le trattative di calciomercato non si allentano, soprattutto in questo periodo estivo quando il mercato dei giocatori solitamente entra nel vivo. Di mercato e del futuro attaccante del Napoli parla Luca Marchetti di Sky che a Radio Marte dice: “Se Milik va via serve sicuramente un attaccante pronto per giocare” fa sapere Marchetti. Da questo punto di vista Victor Osimhen viene “ritenuto già un calciatore capace di fare il titolare a Napoli. Il calciatore è forte e lo vogliono in tanti. Chi prende questo ragazzo fa un investimento sicuro, come mettere praticamente i soldi in banca“. La stessa cosa non si può dire dell’investimento relativo a Hirving Lozano: “E’ stato pagato tanto, ma ha reso poco. Diciamo che non è stato il miglior investimento della storia del club partenopeo“.

Napoli mercato e attaccante

In orbita Napoli c’è anche un altro giocatore ed è Dominik Szoboszlai che piace molto anche alla “Lazio ed al Milan. Il Napoli è molto interessato – dice Marchetti – ma bisogna attendere qualche settimana per capire lo sviluppo di questa trattativa. La società azzurra deve capire come strutturare la rosa del futuro“.

Al momento si è concentrati sul campionato, anche se Cristiano Giuntoli continua a muovere le sue pedine. Il Napoli cerca un attaccante sul mercato, aspettando di ufficializzare il rinnovo di Mertens. C’è da capire anche che fine farà Milik che sembra destinato all’addio. Teoricamente gli azzurri sono già al sicuro nel ruolo di punta centrale con l’acquisto di Petagna, ma i segnali di calciomercato fanno capire che la squadra partenopea potrebbe fare altro nei prossimi mesi, in attacco ma anche nel reparto difensivo.