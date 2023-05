Il Napoli punta all’élite giovanile: 11 talenti sotto osservazione, nome di spicco Scalvini

Mercato Napoli, il club azzurro alla ricerca di pedine giovani da inserire in rosa. Sono 11 i giocatori monitorati per la prossima stagione.

Il Napoli sta attivamente monitorando 11 calciatori che potrebbero rafforzare la squadra nella prossima stagione. La società è alla ricerca di giovani talenti, con età massima di 25 anni, i ‘famosi’ Under 25, che abbiano già dimostrato forza sul campo e allo stesso tempo abbiano ancora margini di crescita significativi. Nonostante le incertezze riguardo al futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il Napoli sta agendo da tempo sul mercato per assicurarsi i giocatori che potrebbero contribuire a mantenere alta la competitività sotto la guida dell’allenatore Luciano Spalletti.

MERCATO NAPOLI: GLI UNDICI TALENTI SOTTO OSSERVAZIONE

Da una parte il Napoli si impegna a conservare i suoi talenti più preziosi, ma l’interesse da parte di altri club e le clausole rescissorie presenti nei contratti possono rendere incerto il futuro di giocatori come Kvaratskhelia, Kim e Osimhen.

Dall’altra il club azzurro sta osservando attivamente sul mercato per inserire in rosa giovani talenti che possano mantenere alta la qualità della squadra azzurra, una qualità di cui già ne abbiamo avuto dimostrazione in questa straordinaria stagione che ha permesso al Napoli di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Ne parla proprio l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“I giorni delle valutazioni sono cominciati da un po’, perchè a prescindere da tutto è assolutamente vietato farsi trovare impreparati sul mercato. Giusto il tempo di chiarire le posizioni del direttore sportivo e dell’allenatore e poi partirà l’assalto a quelli che saranno i nuovi volti dei campioni d’Italia. Il raggio d’azione sarà comunque circoscritto a quei profili in grado di soddisfare i parametri e i criteri del monte ingaggi. L’identikit? Giovani, innanzitutto. Magari giovanissimi“.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il Napoli ha messo gli occhi su due difensori dell’Atalanta, Scalvini e Demiral. Per quanto riguarda il centrocampo, la lista dei potenziali obiettivi include Koopmeiners, Samardzic, Frattesi, Kamada e Lee Kang-in del Maiorca. Per quanto riguarda gli esterni, sono presenti grandi interessi per Kubo, Adama Traorè e Lindstrom. Per il ruolo di portiere, l’osservato speciale rimane Vicario dell’Empoli, anche se il futuro di Alex Meret e Pierluigi Gollini, i due attuali portieri del Napoli, è ancora incerto.

Il Napoli si sta concentrando su una strategia di reclutamento mirata, puntando su giovani talenti che possano garantire sia un contributo immediato sia una crescita nel lungo periodo. L’obiettivo della squadra è mantenere un alto livello di competitività per la prossima stagione e oltre.