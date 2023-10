Garcia cambia modulo? Napoli alla ricerca di rinforzi per il 4-2-3-1

Rudi Garcia potrebbe adottare un nuovo approccio tattico, con il Napoli pronto a soddisfare le richieste del tecnico francese.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, sembra essere sul punto di apportare cambiamenti significativi alla sua formazione. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come La Gazzetta dello Sport, lo scouting del Napoli è attivo per individuare un rinforzo chiave che potrebbe consentire al club di adottare il modulo 4-2-3-1.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra deciso a sostenere la decisione di Garcia, e in vista del prossimo mercato di gennaio, il club azzurro sta già pianificando i suoi movimenti. Con l’assenza imminente di giocatori chiave come Victor Osimhen e Zambo Anguissa, impegnati nella Coppa d’Africa, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista centrale che possa integrarsi perfettamente nel nuovo modulo di gioco.

Nel recente match contro il Milan, il Napoli ha sperimentato il modulo 4-2-3-1 nel secondo tempo, una mossa tattica che potrebbe diventare una scelta regolare per Garcia. Gli esperti di mercato del Napoli, Meluso e Micheli, stanno attivamente valutando le opzioni disponibili per rinforzare il centrocampo. La scelta sembra orientarsi verso Albert Gronbaek Erlykke del Bodo Glimt, un mediano puro che potrebbe essere la chiave per stabilizzare il centrocampo del Napoli.

Se questa mossa dovesse concretizzarsi, Garcia potrebbe optare per una soluzione diversa, sacrificando la centralità di un giocatore come il centrocampista slovacco Lobotka. Il Napoli, sempre attento alle dinamiche di mercato, sembra essere sulla buona strada per adattarsi alle esigenze tattiche del suo allenatore.