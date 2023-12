Meluso: “Il Napoli se la giocherà alla pari col Barcellona. Rinnovo Osimhen regalo di Natale? Chissà”

Il direttore sportivo Mauro Meluso rivela i piani per la Coppa Italia, esprime fiducia in Mazzarri e lascia intravedere il rinnovo di Osimhen.

Il direttore sportivo della SSC Napoli, Mauro Meluso, ha rilasciato dichiarazioni esclusive ai microfoni di Canale 5 prima dell’importante sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Con il focus sull’obiettivo del torneo e una breve occhiata al futuro, Meluso ha fornito un quadro dettagliato della situazione partenopea.

“Lindstrom ha delle qualità indiscusse, non è una prova del nove stasera. E’ un momento in cui anche quelli che hanno giocato meno possono spazio e anche la possibilità di mettere in mostra le loro qualità per poi proporle anche quando giocheremo in Champions o in campionato”, ha dichiarato Meluso, evidenziando la fiducia nella profondità della rosa azzurra.

Parlando dell’allenatore Walter Mazzarri, Meluso ha espresso soddisfazione per il suo impatto immediato: “L’arrivo di Mazzarri è coinciso purtroppo con la sosta per le nazionali e quindi ha avuto a disposizione per poco tempo i giocatori in quel periodo e ha potuto lavorare poco, ma ha inciso subito sia da un punto di vista tattico che mentale, quindi siamo molto contenti del suo operato. Ci sta mettendo tutto il suo sapere, la sua umiltà.”

L’attenzione si sposta quindi sulla Champions League, dove il Napoli si troverà ad affrontare il Barcellona negli ottavi di finale. Meluso svela un po’ di delusione da parte degli avversari: “Il Napoli è un club particolarmente importante nel panorama europeo, credo che anche da parte del Barcellona ci sia stata un po’ di delusione nell’aver trovato il Napoli negli ottavi. Non è più il Napoli la squadra che se incontra una super squadra a livello europeo ha paura, è una società solida, una squadra che ha nella sua rosa giocatori molto importanti e quindi io credo che se la giocherà alla pari.”

Infine, in merito alle voci di un possibile rinnovo contrattuale per Victor Osimhen, Meluso ha dichiarato: “Siamo abituati a lavorare sottotraccia, è una prerogativa di questa società. […] Se siamo ottimisti? C’è una volontà da parte di entrambi di chiudere questa trattativa, vedremo nelle prossime settimane.”