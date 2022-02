Mele asfalta la Juventus: “Uno dei più grandi furti organizzati. Ha ragione Andreazzoli”

Silver Mele ha commentato le parole di Aurelio Andreazzoli dopo il rigore non concesso dall’arbitro Maresca contro la Juventus.

Aurelio Andreazzoli ha commentato così a il rigore non concesso all’Empoli nella gara contro la Juventus: “

“Zurkowski-Rabiot? Ho chiesto se lo stavano esaminando, io mi fido ciecamente, Io in quel punto lì ho preso rigore contro per molto meno, ricordate Bennacer-Dybala? (era il 2018 è anche l’anno del mancato scudetto del Napoli a causa degli errori di Orsato in Inter-Juventus). “Molto molto più cercato da Dybala all’epoca, ma è questione d’interpretazione. Ho rivisto l’azione e, secondo me è rigore”.

Le decisioni assunte dal direttore di gara Maresca e, ancora di più, quelle Valeri al Var, non hanno convinto tutti.

Il giornalista Silver Mele ha commentato le parole di Andreazzoli: “Eh, gira e rigira tutto riconduce sempre al 2018. L’anno in cui per sempre e del tutto scomparve il calcio. L’anno di uno dei più grandi furti organizzati, con scasso e successiva dispersione delle prove, che la storia dello sport registri. Uno dei reduci dello scempio era anche ad Empoli ieri sera…in cabina di regia. La memoria, coltiviamo la memoria. Anche se per cose disdicevoli, affinché non abbiano più a verificarsi (per quanto in Italia). Intanto Andreazzoli, vittima del giorno, il suo contributo onesto lo ha dato”.