Mazzocchi, la sua ‘duttilità’ potrebbe essere utile al Napoli

Il Napoli è interessato a Pasquale Mazzocchi della Salernitana, elemento ‘duttile’ che potrebbe rivelarsi fondamentale per il roster azzurro.

CALCIO MERCATO NAPOLI. Il Napoli è interessato a Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, obiettivo della prossima finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore di 28 anni, attualmente sotto la guida di Filippo Inzaghi, potrebbe essere una preziosa aggiunta al roster azzurro.

Mazzocchi, noto per la sua versatilità, si è distinto principalmente come terzino destro, ma la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni potrebbe soddisfare le esigenze tattiche del Napoli, guadagnandosi l’interesse del tecnico Walter Mazzarri.

Il giocatore ha dimostrato di poter ricoprire ben quattro ruoli differenti in campo. Nella stagione in corso, oltre alla sua posizione usuale di terzino destro, ha giocato anche sulla fascia sinistra, elemento interessante per il Napoli date le assenze di Mario Rui e Mathias Olivera. Mazzocchi ha dimostrato la sua duttilità anche a centrocampo, sia a destra che a sinistra. Un dettaglio interessante è che, nel corso della sua carriera, è stato schierato addirittura in diciassette occasioni come esterno destro alto.