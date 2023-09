Mascara non ha dubbi: “Date tempo a Garcia, non è uno sprovveduto.Vi dico una cosa su Raspadori”

L’ex attaccante del Napoli Giuseppe Mascara difende il tecnico Garcia e parla di Raspadori, osannando le qualità di Kvaratskhelia e Osimhen.

CALCIO NAPOLI. L’ex attaccante del Napoli Giuseppe Mascara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show, parlando della squadra di Garcia, finito nel mirino delle critiche dopo la sconfitta con la Lazio. Mascara però difende il tecnico francese: “Bisogna dare tempo a Garcia, non è uno sprovveduto“.

“Garcia è un allenatore esperto, non va giudicato solo per l’ultima partita persa. Merita tempo, conosce bene l’ambiente del Napoli e sono sicuro che presto la squadra tornerà a girare come all’inizio della stagione” ha dichiarato Mascara.

L’ex attaccante ha poi parlato dei singoli, in particolare di Raspadori: “Per me non è un esterno, ma uno che può fare sia la prima che la seconda punta. Non ha la profondità di Kvaratskhelia e Politano”. Su Osimhen e Kvaratskhelia invece solo elogi: “Victor è un bomber, ha fame e si vede. Kvara invece si è subito integrato, rischia l’1 vs 1 e ce ne fossero di giocatori così“.

Insomma, secondo Mascara bisogna avere pazienza con Garcia e il Napoli tornerà presto ai suoi livelli, trascinato dai suoi fuoriclasse.