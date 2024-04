Martinez Quarta stuzzicato dall’interesse del Napoli: Ecco cosa filtra

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, sembra attratto dall’idea di un possibile trasferimento al Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

Il Napoli sembra intenzionato a rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Lucas Martinez Quarta, difensore centrale argentino in forza alla Fiorentina con contratto in scadenza nel 2025.

Martinez Quarta al Napoli: Ecco cosa filtra

Un profilo che sembrerebbe incastrarsi alla perfezione nei parametri economici del Napoli, con un ingaggio attuale di appena 1 milione di euro netti a stagione. Ma non solo, il quotidiano milanese esalta le qualità del 26enne sudamericano: “Un difensore goleador (4 reti in questo campionato), ma soprattutto un roccioso marcatore, rapido nello stretto, dal passo potente in campo aperto e un discreto piede per l’impostazione”.

Un curriculum arricchito anche dall’esperienza con la maglia del River Plate, dove Quarta ha anche vinto una Coppa Libertadores prima di approdare in Italia nell’estate 2020. Tutti fattori che spiegherebbero l’interesse del Napoli.

Martinez Quarta apprezza la prospettiva azzurra

Dall’entourage del calciatore filtra un’importante indiscrezione: Quarta sarebbe ben disposto a prendere in considerazione una possibile offerta del Napoli. Come sottolinea la Gazzetta, “da argentino, vedrebbe di buon occhio il trasferimento in azzurro, con la possibilità di vivere lo stadio Maradona con la maglia del Napoli”.

Un’opportunità tutt’altro che disprezzabile per il difensore della Fiorentina, conscio della grande tradizione della piazza partenopea e della sua particolare vicinanza alla cultura sudamericana grazie al mito di Diego Armando Maradona.

A spingere per la concretizzazione dell’affare potrebbe essere anche il buon rapporto tra De Laurentiis e Rocco Commisso, presidente viola. I due potrebbero presto intavolare una trattativa per il cartellino di Quarta, valutato intorno ai 10 milioni di euro ma con margini di sconto visto il contratto in scadenza tra un anno.

Il Napoli promette di essere grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. E Quarta sembra apprezzare particolarmente la prospettiva di vestire la maglia azzurra, immaginandosi già a calcare il manto erboso del Maradona per seguire le orme del suo illustre connazionale.