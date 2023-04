Marotta: “Scudetto Napoli? una questione di cabala. Noi avanti in Champions”

L’AD dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato una dichiarazione sul Napoli, possibile vincitore del campionato di Serie A.

Giuseppe Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della redazione sportiva di SKY, in cui ha commentato il campionato di Serie A e ha espresso la sua opinione sul Napoli di mister Luciano Spalletti.

Secondo Marotta, il Napoli ha giocato un torneo separato dalle altre squadre. L’Inter, infatti, pur avendo una stagione positiva, è costretta a riconoscere lo straordinario merito del Napoli, che è ormai a un passo dallo Scudetto.

Marotta ha anche sottolineato che la vittoria dello Scudetto da parte di una squadra diversa da Inter, Juve o Milan, fa parte del gioco e della casistica. Tuttavia, ha aggiunto che l’Inter sta facendo un’ottima figura anche in Champions League e in Coppa Italia, manifestando una valutazione positiva sulla stagione della squadra nerazzurra.

“Lo scudetto al Napoli, fa parte del gioco, si tratta anche di casistica, di cabala: dopo tanti anni una squadra che non sia Inter, Juve o Milan vincerà lo scudetto. Straordinariamente e inaspettatamente siamo anche molto avanti nella Champions rispetto alle previsioni.

Direi anche in Coppa Italia, torneo italiano ma di alto prestigio, per cui l’analisi definitiva a fine stagione ma al di là delle prestazioni nelle varie competizioni oggi siamo in grado di fare una valutazione positiva su tutto”.

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter sono un chiaro segnale della grande stagione che il Napoli sta disputando, nonostante la presenza di altre squadre di grande valore. Il Napoli potrebbe festeggiare oggi, contro la Salernitana , la vittoria dello Scudetto, un traguardo che manca alla squadra da molti anni. Marotta dovrà farsene una ragione.