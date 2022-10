Marolda: “Spalletti, giuste le parole su Kvaratskhelia”

Francesco Marolda parla del Napoli e della straordinaria affermazione di Kvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra.

Il talento georgiano ha impressionato fin dalla prima partita in maglia azzurra, ma la prestazione con l’Ajax ha confermato ulteriormente le sue doti tecniche. Per fermare Kvaratskhelia c’è stato bisogno di un placcaggio in alcuni casi. L’attaccante del Napoli, nominato man of the match, ha dominato in lungo ed in largo ed accende su di se gli interessi delle big d’Europa, anche se De Laurentiis è intenzionato a tenerselo stretto.

Di Kvaratskhelia ha parlato anche Francesco Marolda che ai microfoni di Radio Crc ha detto: “La partita con il Bologna deve essere la dimostrazione dello step in più del Napoli, ma

questa volta ho meno dubbi. Abbiamo recuperato Osimhen, che quando è entrato ha suonato una carica incredibile senza mai fermarsi. Penso che non ci sarà un grande turn over. Mi dispiace che Anguissa si sia fermato, forse sarebbe stato meglio se avesse riposato. C’è la possibilità di far giocare tutti con i cinque cambi, anche perché i turn over esagerati dall’inizio a me spaventano molto. Spalletti ha fatto bene a rilasciare quelle dichiarazioni su Kvaratskhelia. Osimhen non so se può giocare in una maniera diversa“.