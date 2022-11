Marolda: “Kim ha commesso 8 errori gravi”. La replica di Krol

La replica di Ruud Krol a Marolda che aveva criticato Kim per aver commesso 8 errori gravi

Kim è stato criticato da Francesco Marolda per alcuni errori compiuti nella prima parte di esperienza vissuta a Napoli. La voce del decano dei giornalisti campani è una delle poche fuori dal coro, di fatti da tanti addetti ai lavori sono arrivati solo applausi per il fatto che non ha fatto rimpiangere per nulla Kalidou Koulibaly.

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Marolda ha detto: “Kim si è integrato bene con i compagni, nello spogliatoio del Napoli. Ma non sono d’accordo con chi giudica eccezionali le sue prestazioni. Io ho esaminato bene tutte le sue gare e vi dico che ha commesso ben otto errori gravi”.

Ruud Krol risponde alle critiche di Francesco Marolda su Krol

Ruud Krol ha risposto così a Marolda: “Kim per me si è ben integrato nel Napoli. È un difensore giovane, arriva da un campionato diverso come quello turco. Ci può stare che faccia un errore come quello contro l’Udinese, ma io vedo che sta crescendo molto nel Napoli e secondo me può cresce molto di più e diventare tra i più forti in Italia”.