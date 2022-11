Corbo: “Cessione Napoli, offerta da 900 milioni di dollari”, De Laurentiis è categorico

Cessione del Napoli, secondo Antonio Corbo sono stati offerti 900 milioni di dollari a De Laurentiis per vendere la SSCN.

Il club azzurro è uno dei più solidi dal punto di vista finanziario e fa gola ai grandi investitori negli USA e non solo. Nella giornata di ieri Corriere dello Sport ha lanciato la notizia di una possibile cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. Oggi la notizia viene rilanciata. È chiaro che una società così solida dal punto di vista economico-finanziario faccia gola. Anche perché il presidente azzurro può mettere in vetrina anche una rosa di giocatori di tutto rispetto con le star Osimhen e Kvaratskhelia, che vengono riconosciute a livello internazionale.

Cessione Napoli: De Laurentiis prende posizione

Antonio Corbo per Repubblica ritorna sull’argomento di una possibile vendita della SSCN: “Si legge che negli Usa De Laurentiis abbia incontrato un amico per strada (Los Angeles come via dei Mille a Napoli?) con una proposta di 900 milioni. A nome di un non meglio identificato Fondo per acquistare il Napoli. Affare ovviamente respinto“.

La cessione del Napoli da parte di De Laurentiis non è contemplata. Ecco cosa viene aggiunto dal giornalista: “Il Napoli non è in vendita, si amministra in proprio come i Fondi di investimenti. Non cerca acquirenti. Sono noti i risultati. Incassa e vince come fosse da solo in cima al suo Mondiale. È l’unica favola credibile in una Italia che ha smesso anche di sognare“. Insomma De Laurentiis si vuole tenere stretto il suo gioiellino, quello che ha costruito con tanta pazienza, ripescandolo dalla Serie C fino ad arriva alla Champions League. Con una società così solida è complicato passare la mano, anche perché dal punto di vista manageriale il Napoli ha sempre dimostrato di poter portare avanti sia il discorso sportivo che quello finanziario, senza rinunciare a pensare in grande.