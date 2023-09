Marek Hamsik: “Napoli è casa mia, Avrei Voluto Vincere lo Scudetto. Su Lobotka, Sarri e il Futuro…”

Marek Hamsik ex bandiera del Napoli, parla del momento del club azzurro, e della sua nuova esperienza come team manager della Slovacchia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Marek Hamsik, l’ex capitano del Napoli e ora team manager della nazionale slovacca, ha recentemente concesso un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Hamsik ha discusso una serie di temi, dal suo desiderio inappagato di vincere lo Scudetto con il Napoli, alla sua collaborazione con diversi allenatori, fino alla sua nuova fase della vita in Slovacchia.

Il legame indelebile con Napoli

Nonostante abbia lasciato il club, il legame di Hamsik con Napoli è ancora forte. “Sono italiano dentro,” ha dichiarato, sottolineando come la città partenopea e la sua gente abbiano avuto un impatto significativo su di lui. Prevede anche di tornare a Napoli, possibilmente durante le vacanze natalizie, sottolineando ulteriormente il suo attaccamento alla città.

“Sono italiano dentro, perché la mia vita si è sviluppata per venti anni in una terra in cui mi hanno voluto bene e tanto. Vengo spesso a Napoli, ci sono stato tre giorni in questa estate, e ci tornerò – magari a Natale – per almeno due settimane. Ho amici, interessi, sentimenti”.

La Consulenza per Giuntoli su Lobotka

Una delle rivelazioni dell’intervista riguarda un consiglio che Hamsik ha dato all’ex Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, riguardo all’acquisto di Stanislav Lobotka. Hamsik ha affermato di aver avuto pochi dubbi sul talento di Lobotka, sia come calciatore che come persona, indicando che per lui era una decisione facile da prendere.

L’Allenatore Preferito: Maurizio Sarri

Nel corso della sua carriera, Hamsik ha avuto la possibilità di lavorare con diversi allenatori, ma quando gli è stato chiesto di sceglierne uno, la risposta è stata chiara: Maurizio Sarri. “Dico Sarri, nonostante fosse molto impegnativo,” ha detto Hamsik. Questa affermazione getta luce sull’approccio rigoroso ma efficace di Sarri al gioco.

Nuovi Orizzonti in Slovacchia

Attualmente, Hamsik è impegnato come team manager della Slovacchia e sembra essere entusiasta del nuovo ruolo. “Comincio ora una nuova vita, la voglio scoprire per intero,” ha affermato, indicando il suo desiderio di crescere sia personalmente che professionalmente.

Scudetto: Il Sogno Incompiuto

Nonostante i successi e le vittorie in Coppe Italia e Supercoppa, Hamsik ha espresso un rimpianto: non aver vinto lo Scudetto con il Napoli. “Mi sarebbe piaciuto riuscirci con il Napoli, per vivere l’entusiasmo di quella città che sento mia,” ha detto, sottolineando quanto avrebbe significato per lui e per i tifosi partenopei.

La partita d’addio non l’ha fatta.