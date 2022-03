Marcolin: “Ci sono tre giocatori nel Napoli che devono giocare per forza”

Dario Marcolin fa il punto sul Napoli durante il programma di Silver Mele ‘Ne parliamo di martedì’ in onda su Canale 8. L’ex centrocampista azzurro e ora apprezzato commentatore tv dice: “Ci sono tre giocatori che nel Napoli devono giocare per forza, sono: Koulibaly, Fabian Ruiz ed Osimhen, senza di loro è un altro Napoli e Spalletti ne ha assolutamente bisogno“.

Il tecnico non ha rinunciato a questi tre calciatori nemmeno con il Verona, quando sembrava che Fabian dovesse andare in panchina. Invece il tecnico ha lasciato in panca Insigne, ma ha portato lo spagnolo in campo dal primo minuto cambiando il modulo del Napoli e passando al 4-3-3.

Secondo Marcolin, c’è un altro aspetto da valutare: “Il Napoli quando ha paura gioca bene e porta a casa i tre punti, come accaduto ad esempio col Verona, ma come accaduto anche altre volte in questa stagione. Quando invece si sente forte ha toppato, vedi la gara con il Milan o con il Cagliari“. Insomma è come se il Napoli non sapesse reggere il fatto di essere la favorita. Ma nelle prossime nove partite il Napoli dovrà affrontare anche questo problema per continuare a concorrere per lo scudetto, altrimenti sarà molto dura competere con le altre.