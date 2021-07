Marchetti: “De Laurentiis pentito degli acquisti, chiaro a chi si riferisse”

Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa ha detto di essersi pentito di alcuni acquisti fatti. In tanti si sono chiesti a chi fosse il riferimento e secondo Luca Marchetti di Sky è abbastanza chiaro che il presidente del Napoli stava “pensando a Victor Osimhen. Ovviamente non lo ha detto in maniera esplicita ma è chiaro che si riferisse a lui. In quel momento il club pensavo di poterlo fare”.

Marchetti fa anche il punto in generale sul calciomercato e sulla crisi delle società: “La Juventus oggi ha dovuto ripianare per 400 milioni di euro, il Napoli ad esempio non è in una situazione così drammatica. La società partenopea è sempre stata molto attenta ai conti e per il presidente De Laurentiis è un fastidio dover vedere un segno meno in bilancio”.

Per farlo c’è bisogno di vendere ma “oggi come oggi non è assolutamente facile, specie a certe cifre a cui era stato abituato De Laurentiis. A causa della crisi i cartellini vengono venduti ad un prezzo inferiore, così come è complicatissimo se non impossibile abbassare il monte ingaggi in un in un solo anno”.