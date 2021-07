Napoli-Verona è la partita del mistero, anche il presidente Aurelio De Laurentiis non ha saputo dare una spiegazione chiara. E’ anche lecito pensare che il presidente non abbia voluto sbilanciarsi più di tanto su una partita che ha segnato l’uscita dalla Champions League del Napoli in favore della Juventus. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla reazione del presidente a Napoli-Verona:

Parla tanto, Aurelio De Laurentiis. Dopo quattro mesi di silenzio da lui stesso imposto al Napoli, il presidente ha aperto la nuova stagione, parlando delle ultime delusioni e di quelli che saranno i propositi per il futuro. La mancata qualificazione alla Champions League, per esempio, è stata il primo argomento trattato. Il pareggio ottenuto nell’ultima gara, contro il Verona, non lo convince, ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere: sarebbe bastato vincere per avere la certezza aritmetica del quarto posto.