Maran: “Non possiamo dimenticare quanto accaduto al San Paolo”

Rolando Maran tecnico del Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso per 6-0 con il Napoli.

Le sei reti subite contro il Napoli non devono essere dimenticate, lo dice chiaramente Rolando Maran al termine del match del San Paolo: “Il risultato di questa sera non può e non deve essere dimenticato. Non dobbiamo farci scivolare addosso quanto accaduto contro il Napoli, deve essere una responsabilità che si deve prendere tutta la squadra”. Secondo Maran è necessario ricordare il risultato di 6-0: “Lo dobbiamo portare nella nostra mente” poi ammette: “Va ricordato che i ragazzi hanno passato due giorni durissimi, ma comunque se commetti certi errore contro squadre come il Napoli è normale che poi si prendono tanti gol”. Il riferimento di Maran è relativo alla positività di Mattia Perin al coronavirus, che portato anche allo slittamento del match del San Paolo inizialmente previsto per le ore 18.