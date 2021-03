Maradona jr: ” Gira una bugia su Insigne, non è vero. Il capitano e il Napoli hanno stretto un patto”

“Patto tra Insigne e il Napoli: del rinnovo si parlerà soltanto a fine stagione”. L’ha detto oggi Diego Maradona jr ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione sportiva da lui condotta

“Insigne e il Napoli hanno un patto e discuteranno del rinnovo del contratto soltanto alla fine della stagione”.

Non è vero che il suo procuratore Vincenzo Pisacane ha parlato con il ds Giuntoli del rinnovo di Insigne e soprattutto non è vero nemmeno che Pisacane abbia chiesto alla dirigenza del Napoli un appuntamento per discutere di questo argomento.

So per certo che tra Insigne e il Napoli c’è l’accordo per discutere il rinnovo a fine campionato. Fino ad allora è giusto che le parti in causa si concentrino sugli obiettivi da raggiungere sul campo”.