Maradona jr disperato: “Voglio andare da papà per dargli l’ultimo bacio”

E ricoverato a causa del Covid al Cotugno di Napoli ma Maradona jr prega i medici di farlo uscire per salutare il padre scomparso.

E’ un racconto commovente quello che fa il Corriere del Mezzogirono che parla della reazione di Diego Armando Maradona jr alla morte del padre. Il figlio del Pibe de Oro è ricoverato al Cotugno di Napoli a causa del Covid. Appresa la notizia, secondo quanto riferisce il quotidiano, ha implorato i medici di farlo uscire. “Firmo per uscire” è stata la sua reazione. Diego Armando Maradona jr affoga le lacrime in gola e prega per andare via, per volare in Argentina e salutare il padre. “Corro da papà. Corro da lui, a dargli l’ultimo bacio”.