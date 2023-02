Chiamatelo Mapei Maradona Stadium: si sentono solo i napoletani

Chiamatelo Mapei Maradona Stadium: nella partita tra Sassuolo e Napoli si sentono solo i napoletani

Si gioca a Reggio Emilia ma in pratica è come se si giocasse a Napoli. Allo stadio ed in tv la percezione è la stessa: si sentono solo i tifosi del Napoli che cantano le proprie canzoni classiche ed osannano i calciatori azzurri. Nonostante la chiusura del settore ospiti e il divieto di trasferta per i tifosi residenti a Napoli e provincia, oltre 10mila supporters azzurri siedono nei settori riservati al pubblico locale: quasi la metà considerando che il Mapei Stadium ha una capienza di 21.525 spettatori. Lo si vede dall’esultanza per i goal siglati ed anche per le sciarpe e le magliette indossate. Tutti si sono infischiati di quel comunicato (vergognoso) del Sassuolo che aveva vietato a tutti di non esporre materiale azzurro nella Curva neroverde.

Si sentono solo i tifosi del Napoli nello stadio di casa del Sassuolo

Chiamatelo Mapei Maradona Stadium, perchè sembra si stare a Napoli. Ed a confermare il calore del pubblico napoletano è anche il telecronista DAZN Pierluigi Pardo che ha così commentato: “Sembra che si giochi in campo neutro visto l’enorme numero di tifosi del Napoli”. L’attestazione che a Reggio Emilia si sentono solo i napoletani.