KISS KISS – Mandava-Napoli solo a giugno. Insigne resta ancora a lungo

La redazione di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli soffermandosi sul possibile arrivo a gennaio di Reinildo Mandava del Lille.

Secondo quanto raccolto redazione sportiva di kiss Kiss Napoli, l’esterno del Lille potrebbe approdare in maglia azzurra soltanto in estate.

“Reinaldo Mandava interessa al Napoli di De Laurentiis, potrebbe arrivare in estate e non nel mercato di gennaio come si sta vociferando nelle ultime ore. Mandava è un vecchio obiettivo di Cristiano Giuntoli, che lo segue da diverso tempo“.

INSIGNE RESTA A NAPOLI

Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, invece, la radio ufficiale del Napoli è convinta che il capitano azzurro resti ancora a lungo nella sua squadra attuale.

“Ieri si era parlato di un interessamento di alcuni club americani, ma la notizia è stata prontamente smentita da tutte le parti in causa. Anche l’agente del Capitano azzurro ha voluto fare chiarezza mettendo in evidenza la verità sull‘incontro con gli intermediari statunitensi, che sarebbero giunti in città per investimenti immobilari”.