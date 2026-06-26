26 Giugno 2026

Mancini sulla tristezza per la Coppa del Mondo: “Non riesco a guardare le partite”.

redazione 26 Giugno 2026
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L’assenza dell’Italia al Mondiale: il dolore di Gianluca Mancini

UDINE, ITALIA – 02 FEBBRAIO: Gianluca Mancini, difensore della Roma, attende trattamenti medici durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AS Roma allo Stadio Friuli, il 02 febbraio 2026, a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Gianluca Mancini ha recentemente rivelato di non riuscire a guardare il Mondiale 2026, definendo l’assenza dell’Italia come una ferita ancora troppo aperta da affrontare, anche solo come spettatore. La nazionale azzurra non partecipa alla competizione per la terza volta consecutiva, un fatto che pesa sul cuore del calciatore romanista.

Parlando con Sky Sport, attraverso TuttoMercatoWeb, Mancini ha condiviso le sue emozioni riguardo al fallimento della qualificazione. Il difensore era in campo a Zenica durante un momento cruciale del playoff, poco prima del cartellino rosso ad Alessandro Bastoni che ha messo in ginocchio le speranze dell’Italia.

Un dolore da calciatore

Mancini ha espresso con sincerità quanto quest’assenza pesi sulla sua carriera. “Non sono in grado di guardare le partite. Non riesco. Vedo solo gli highlights, ma non le partite complete. Fa male non essere lì”, ha dichiarato. Queste parole illustrano la profondità del legame emotivo che ogni calciatore ha con la propria nazionale.

La riflessione di Mancini si estende oltre il suo personale dispiacere. “Se non ci siamo qualificati tre volte di fila, non è solo una questione di giovani calciatori, settore giovanile e allenatori. La situazione è più complessa. Ci auguriamo di risolverla nei prossimi anni”, ha affermato. Questa analisi mette in luce la necessità di una ristrutturazione a livello calcistico in Italia.

Guardando al futuro con la Roma

Nonostante il dispiacere per l’assenza dell’Italia al Mondiale, Gianluca Mancini ha manifestato un’ottima predisposizione verso il futuro. Il calciatore guarda con entusiasmo al ritorno della Roma in Champions League. “Dopo la partita a Verona, abbracciando Cristante, ho pensato a quanto sia bello immaginare lo stadio e la musica che non ho mai sentito nella mia carriera. Non vedo l’ora di scendere in campo nella competizione”, ha dichiarato.

Questo atteggiamento positivo non è solo un segno di resilienza, ma anche un chiaro indicatore della determinazione di Mancini di contribuire al successo della Roma in ambito europeo. I tifosi giallorossi possono quindi guardare con interesse alla prossima stagione della Champions League, sperando in un percorso di successo.

In sintesi, il calciatore della Roma, Gianluca Mancini, ha espresso con chiarezza il suo dolore per l’assenza dell’Italia al Mondiale. Ma allo stesso tempo, ha dimostrato che c’è sempre spazio per la speranza e l’ottimismo quando si tratta di affrontare nuove sfide, come il ritorno della Roma in Champions League. La carriera di Mancini continua a essere segnata dall’impegno e dalla passione, caratteristiche fondamentali per un calciatore di alto livello.

Fonti: Sportmediaset, Gazzetta dello Sport.

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