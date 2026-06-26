Repubblica: “Napoli, McTominay verso il rinnovo: Allegri riparte dal leader del centrocampo”

Scott McTominay resta uno dei pilastri del presente e del futuro del Napoli. Nonostante il deludente cammino della Scozia al Mondiale, il centrocampista continua a essere una delle certezze sulle quali la società intende costruire il nuovo ciclo affidato a Massimiliano Allegri. E proprio al termine dell’avventura con la nazionale britannica potrebbero riprendere i contatti per il rinnovo di contratto.

Come racconta Marco Azzi su Repubblica, McTominay è stato tra gli ultimi ad arrendersi nella pesante sconfitta contro il Brasile, gara che ha compromesso il percorso della Scozia nella competizione. Il centrocampista del Napoli ha provato a lasciare il segno nella ripresa, ma ha trovato sulla sua strada un attento Alisson, senza riuscire a evitare il ko per 3-0.

Secondo Marco Azzi su Repubblica, la Scozia attende ancora di conoscere il proprio destino attraverso l’eventuale ripescaggio tra le migliori terze, ma le possibilità di qualificazione appaiono molto ridotte. In caso di eliminazione, McTominay anticiperebbe il rientro e potrebbe mettersi a disposizione di Allegri già negli ultimi giorni del ritiro estivo tra Dimaro e Castel di Sangro.

Il Napoli considera il centrocampista scozzese una pedina imprescindibile del nuovo progetto tecnico. Come evidenzia Marco Azzi su Repubblica, la società è pronta a riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto. I primi contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’entourage del calciatore sono già avvenuti e la volontà reciproca è quella di proseguire insieme.

L’attuale accordo scade nel 2028, ma il club azzurro punta a prolungarlo fino al 2030, trasformando McTominay in uno dei simboli del Napoli del futuro. Resta ancora da definire l’intesa sull’ingaggio, unico aspetto da sistemare prima della fumata bianca.

Come sottolinea ancora Marco Azzi su Repubblica, un elemento gioca a favore del Napoli: finora non sono arrivate offerte concrete per il centrocampista, consentendo alla società di affrontare la trattativa con maggiore serenità.

L’impatto di McTominay in maglia azzurra è stato determinante fin dal suo arrivo. Il centrocampista cresciuto nel Manchester United ha firmato reti decisive nella corsa al quarto scudetto e ha confermato anche nell’ultima stagione una notevole continuità realizzativa, raggiungendo nuovamente la doppia cifra tra tutte le competizioni.

Per Massimiliano Allegri rappresenta un elemento preziosissimo anche dal punto di vista tattico. La sua duttilità gli consente di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, da mediano a mezzala fino a interprete più avanzato, offrendo al nuovo allenatore numerose soluzioni durante la stagione.

Come conclude Marco Azzi su Repubblica, oltre a blindare McTominay il Napoli intende trattenere anche Antonio Vergara. Il Como continua a monitorare il giovane azzurro e potrebbe tornare alla carica qualora dovesse perdere Nico Paz, ma la volontà della società partenopea è quella di confermare entrambi all’interno del progetto tecnico.