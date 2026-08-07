7 Agosto 2026

Truffatore di anziani smascherato dai turisti a Procida, arrestato un 32enne

Anna Gaia Cavallo 6 Agosto 2026
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PROCIDA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Ha provato a confondersi tra la folla cambiando abiti subito dopo la truffa, ma a tradirlo è stato il rifiuto dei turisti tra cui cercava di mimetizzarsi. I Carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato un 32enne di Santa Maria Capua Vetere, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana di 81 anni con il falso espediente della rapina.

L’uomo si era presentato nell’abitazione della vittima fingendosi carabiniere e facendosi consegnare, con l’inganno di dover discolpare la donna da un presunto reato, circa 8 mila euro in contanti e diversi gioielli. Ricevuta la segnalazione dalla figlia della donna, i militari hanno avviato una serrata caccia all’uomo setacciando l’isola fino alla zona del porto. Qui hanno individuato il sospetto fermo accanto a una comitiva: alla domanda dei militari se fosse in loro compagnia, i vacanzieri hanno risposto all’unisono “Non lo conosciamo”. Il 32enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato con la busta contenente l’intera refurtiva, poi restituita alla proprietaria.

I successivi accertamenti hanno permesso di recuperare gli abiti originari e lo zaino abbandonati nei pressi di un negozio dove il 32enne si era cambiato per sviare i controlli. La perquisizione ha inoltre portato alla luce un biglietto navale per Capri risalente al 4 agosto: le verifiche incrociate tra i comandi dell’Arma delle due isole hanno consentito alla vittima caprese di un ulteriore raggiro di riconoscere in foto il malvivente, che verrà ora denunciato anche per l’episodio precedente.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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