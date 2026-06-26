Gazzetta dello Sport: “Napoli, Khalaili resta la priorità: Allegri aspetta l’esterno per il nuovo corso”

Il Napoli continua a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa il più possibile completa già all’inizio del ritiro di Dimaro. Tra le priorità individuate dalla dirigenza azzurra c’è l’arrivo di un esterno destro capace di garantire spinta, qualità e duttilità tattica. Il primo nome della lista resta quello di Anan Khalaili, talento israeliano dell’Union Saint-Gilloise che il club segue ormai da diversi mesi.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Khalaili è considerato il profilo ideale per il nuovo Napoli. Nato come attaccante, il classe 2003 si è trasformato in un esterno a tutta fascia, mettendo in mostra qualità offensive, grande corsa e notevoli margini di crescita, fino a diventare uno dei punti di riferimento della nazionale israeliana.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora da tempo sull’operazione e ha già raggiunto un’intesa con il calciatore. L’accordo prevede un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, con il giocatore che avrebbe dato priorità al Napoli rispetto alle proposte provenienti dalla Premier League.

Resta invece da trovare l’intesa definitiva con l’Union Saint-Gilloise. Il club belga, inizialmente partito da una richiesta di 25 milioni di euro, avrebbe abbassato le proprie pretese fino a 20 milioni più bonus. Il Napoli è arrivato a offrire circa 18 milioni, continuando a lavorare per ridurre ulteriormente la distanza tra domanda e offerta.

Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri vorrebbe avere Khalaili già a disposizione per l’inizio del ritiro estivo. L’obiettivo è inserirlo fin dai primi allenamenti all’interno del nuovo progetto tecnico e sfruttarne immediatamente le caratteristiche.

L’idea tattica del nuovo allenatore è quella di costruire una squadra capace di sviluppare il gioco soprattutto sulle corsie esterne. Il Napoli potrà alternare il 3-4-3 e il 4-3-3, valorizzando la spinta degli esterni e la qualità degli attaccanti di fascia. In questo contesto Khalaili rappresenta un profilo ritenuto perfetto per intensità, capacità di saltare l’uomo e propensione offensiva.

Sul fronte offensivo restano vive anche altre piste. Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a seguire Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L’esterno argentino sogna il trasferimento in azzurro e aspetta che i due club trovino un’intesa dopo i contatti avviati negli ultimi mesi.

Parallelamente proseguono anche le trattative per gli altri obiettivi di mercato. Mario Gila resta il primo nome per rinforzare la difesa, mentre in porta continua a essere monitorata la situazione di Guglielmo Vicario. Sullo sfondo rimane anche Adrien Rabiot, centrocampista particolarmente apprezzato da Allegri e possibile opportunità qualora si aprissero le condizioni per un suo arrivo.

Come conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Khalaili rappresenta oggi una delle priorità assolute del mercato del Napoli. La società vuole consegnare ad Allegri un esterno già pronto per incidere e dare il via al nuovo corso con una rosa sempre più competitiva.