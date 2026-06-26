Tuttosport: “Napoli-Gila, ancora distanza con la Lazio. Atalanta e Como si sfidano per Vergara”

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo con diverse trattative destinate a infiammare i prossimi giorni. Come riporta Tuttosport, il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa, mentre Atalanta e Como si contendono uno dei giovani più interessanti del panorama italiano.

Secondo Tuttosport, il Napoli insiste per arrivare a Mario Gila. Il difensore spagnolo ha già dato il proprio assenso a un contratto fino al 2031 da 3 milioni di euro a stagione, ma resta da trovare l’accordo con la Lazio. Il club biancoceleste continua infatti a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro, ritenendo insufficiente l’offerta azzurra da 18 milioni più il prestito di Rafa Marin.

Intanto l’Atalanta punta a rinforzare il centrocampo ed è vicina all’acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari. L’operazione, secondo Tuttosport, può chiudersi intorno ai 15 milioni di euro. La Dea segue inoltre Mandela Keita del Parma e Ruben Loftus-Cheek del Milan, profilo particolarmente gradito a Maurizio Sarri.

Sempre l’Atalanta è protagonista del duello con il Como per Antonio Vergara. Il Napoli vorrebbe blindare il centrocampista con un rinnovo fino al 2031, ma sia il club bergamasco sia quello lariano seguono con attenzione la situazione. Il Como valuta anche Andreas Schjelderup del Benfica come possibile alternativa a Nico Paz.

Sul fronte Lazio è ormai ai dettagli l’addio di Alessio Romagnoli, destinato all’Al Sadd con un contratto triennale. Per sostituirlo i biancocelesti valutano Diego Coppola del Brighton, mentre le richieste della Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez vengono considerate troppo elevate.

Come riferisce ancora Tuttosport, la Roma lavora ai rinnovi di Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Parallelamente proseguono i contatti con l’entourage di Mason Greenwood: l’intesa con il giocatore è già stata raggiunta, mentre resta da trovare l’accordo con il Marsiglia.

Il Venezia ha invece definito gli arrivi dell’esterno offensivo Kornel Lisman dal Lech Poznan e del difensore centrale Armel Bella-Kotchap. Il Cagliari è vicino a chiudere per Alessandro Romano dalla Roma, operazione da circa 7 milioni di euro, e continua a seguire Michael Aebischer, valutato dal Pisa 5 milioni.

Tra le altre operazioni segnalate da Tuttosport, il Sassuolo segue Maurits Kjaergaard del Salisburgo e deve respingere il forte interesse del Besiktas per Armand Laurienté, mentre il Bologna lavora per Falcone, Koopmeiners e Philogene. Il Lecce, infine, continua a trattare l’attaccante Emmanuel Addai, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Qarabag.