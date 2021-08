Manchester United offerta per Koulibaly: secco rifiuto del Napoli

Il Manchester United vuole acquistare Kalidou Koulibaly del Napoli ed ha presentato un’offerta. A comunicarlo è SportsMole, portale inglese che ha rilanciato la notizia dei Red Devils per il difensore di proprietà della SSCN. Non è la prima volta che lo United mette gli occhi su Koulibaly e non è la prima volta che De Laurentiis rifiuta in maniera netta la proposta avanzata dal club. Questa volta il Manchester United per Koulibaly ha offerto 25,5 milioni di sterline (30 milioni di euro). Una cifra che non si avvicina minimamente a quanto chiesto da De Laurentiis che vorrebbe almeno 50/55 milioni di euro.

Il secco rifiuto di De Laurentiis all’offerta del Manchester United per Koulibaly rappresenta una buona notizia per Spalletti. Il tecnico ha chiesto garanzie al presidente, vorrebbe tenere i migliori in squadra, poiché ritiene più che valida la rosa azzurra. Il Napoli vuole vendere, ma non svendere i propri campioni. Dunque chi è interessato a calciatori come Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz dovrà adeguarsi alle richieste della società altrimenti non saranno ceduti.

Intanto nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne. Spalletti punta molto sul capitano del Napoli, che potrebbe restare anche in scadenza di contratto.