Lukaku come Sarri e Higuain: i tradimenti che non si possono dimenticare

Nel suo editoriale per il quotidiano La Repubblica, il giornalista Maurizio Crosetti ha messo a confronto Romelu Lukaku con Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain.

Come accaduto ai due predecessori, che si sono trasferiti dal Napoli alla Juventus, Lukaku ha affermato categoricamente di non mettere mai piede alla Juventus, ma alla fine ha finito per trattare proprio con il club bianconero. Crosetti scrive a tal proposito: “Mai dire mai, perché è solo un modo diverso di dire forse. Nel calcio, ‘mai’ significa ‘probabilmente’, oppure ‘domani’, oppure ‘magari vediamo'”.

“La maglia come una seconda pelle? Per i serpenti, nel caso. Facile staccarla e sostituirla, a volte cade da sola, purché qualcuno paghi di più. Lukaku ‘mai alla Juve, mai, mai, mai, mai’ proclamò il belga, ed ecco che qualcuno ora si accorge che tra Torino e Milano ci sono appena 127 chilometri e tre autogrill, magari per brindare con un frizzantino e un camogli al nuovo eventuale contratto. Un po’ come quando Gonzalo Higuain, fresco del record di gol con il Napoli, assicurava che mai e poi mai eccetera, e sappiamo come finì, ma soprattutto dove. Mai, disse Maurizio Sarri, lui pure. E andò nello stesso posto di Capello e Higuain, accorgendosi dopo una manciata di settimane del madornale errore commesso, tecnico ma di più ambientale e psicologico, e alla fine umano. E comunque, tornando a Lukaku: è costato due finali europee all’Inter, tra autoreti e gol incredibilmente sbagliati, è reduce da un’annata di marmo, eppure è uno dei must di questa strana estate”.