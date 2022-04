Luigi De Laurentiis: “Scudetto Napoli, papà vuole arrivare in fondo”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato della questione multiproprietà in serie A. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss De Laurentiis jr si é soffermato anche sulla lotta scudetto in serie A: “Dopo 4 lunghi anni stiamo ritrovando le categorie giuste per una piazza così importante come Bari. Riportare sulla mappa del calcio anche il Sud sarebbe importante”.

Luigi De Laurentiis ha poi aggiunto: “La regola delle doppie proprietà? Una reola ingiusta. Cambiare le regole in corso non lo trovo giusto perché abbiamo investito tanto in 4 anni ed in B continueremo a farlo. I giovani del Napoli in prestito? Scenario possibile, valuteremo. Scudetto degli azzurri? Mio padre vuole arrivare fino in fondo, tutto è ancora possibile“