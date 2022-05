Luigi De Laurentiis: “Bari, mi dispiace non ci è permesso andare in Serie A”

Luigi De Laurentiis parla delle multiproprietà e dice: “Al momento non ci è permesso tornare in Serie A“. Qualora i pugliesi dovessero tornare nella massima serie già dalla prossima stagione, allora la famiglia De Laurentiis dovrà decidere quale club cedere: il Napoli o il Bari. Invece attualmente secondo le normative Figc hanno tempo fino al 2024 per decidere quale dei due club vendere. “La B è un primo passo fondamentale. Rappresento in questo percorso una piazza importante, con un bacino d’utenza che conta e ben vengano le piazze importanti che risalgono la china verso il massimo campionato. Un Bari-Palermo in Serie A rappresenta tantissimo, non me ne vogliano le piazze più piccole che rappresentano comunque delle favole”.

Luigi De Laurentiis a Fortune_Italia aggiunge: “Al momento non ci è permesso arrivare in Serie A, ma nel caso dovrei trovare un fondo o un privato che ha intenzione di pagare un giusto prezzo per il club. La Serie B? Affascinante, ci sono dei giovani che sono subito di grande interesse per i club di A. È una bellissima vetrina, un po’ come la Formula 1 e 2, stessa cosa per il calcio italiano“.

De Laurentiis parla anche di possibili prestiti dal Napoli e conclude: “Se ci sono dei calciatori interessanti che sono nell’altra squadra, uno li valuta. Il gruppo è lo stesso, si possono trovare dei benefici. Magari abbiamo da valorizzare un giovane e capiremo“.