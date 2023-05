Lozano Rivela: “Vorrei Restare Ancora a Napoli. Con Gattuso è stata Dura” -VIDEO

Hirving Lozano, parla del suo rapporto complicato con l’ex allenatore Gennaro Gattuso e del suo desiderio di rimanere a Napoli.

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha recentemente condiviso alcuni dettagli intimi riguardo il suo rapporto con l’ex allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, rivelando quanto sia stata dura la sua esperienza quando c’era lui. In una recente intervista rilasciata al canale sportivo TUDN, Lozano ha espresso il suo desiderio di restare a lungo con il Napoli, nonostante le sfide iniziali sotto la guida di Gattuso.

All’inizio della sua carriera a Napoli, Lozano ha ammesso di aver avuto difficoltà a trovare il suo posto. “Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo e ho continuato a pensare all’obiettivo,” ha detto Lozano.

Nonostante le difficoltà, Lozano non ha mai smesso di lottare. Il suo impegno e la sua determinazione gli hanno infine permesso di superare le sfide e di diventare uno degli attaccanti più rispettati della Serie A. “Grazie a Dio l’anno dopo è stato diverso. Vorrei restare qui davvero a lungo, qui ho fatto la storia e mi farebbe bene,” ha condiviso Lozano, esprimendo il suo amore per la squadra e la città di Napoli.

Tuttavia, Lozano è consapevole che il futuro può riservare imprevisti. “Ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui,” ha detto l’attaccante, sottolineando la sua speranza di continuare a giocare per il Napoli per molti anni a venire.

La rivelazione di Lozano sulla sua relazione con Gattuso offre una visione unica all’interno dello spogliatoio del Napoli, mostrando quanto possa essere impegnativo adattarsi a nuovi allenatori e stili di gioco. Tuttavia, le sue parole dimostrano anche il suo impegno e la sua determinazione, non solo come giocatore, ma anche come individuo. La sua volontà di superare le sfide e di continuare a lavorare per il successo è un esempio per tutti i giovani calciatori.

Il desiderio di Lozano di rimanere a Napoli, potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra e sui tifosi nei prossimi mesi. Tutto ciò resta da vedere come si evolverà la situazione, ma una cosa è certa: Hirving Lozano ha lasciato il suo segno a Napoli e sembra che non abbia intenzione di andarsene presto.