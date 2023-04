Lobotka gesto speciale per un tifoso all’uscita del konami Training Center

Stanislav Lobotka autore di un gesto speciale verso un tifoso meno fortunato. I tifosi caricano la squadra in vista di Juventus-Napoli.

Nella vigilia della partita tra Juventus e Napoli, i tifosi partenopei hanno mostrato ancora una volta il loro amore e il loro sostegno nei confronti della squadra azzurra. Numerosi sostenitori si sono radunati all’esterno dell’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno per caricare la squadra e fargli sentire il loro affetto.

Durante la giornata di allenamento, è stato particolarmente apprezzato il gesto di Stanislav Lobotka, che si è fermato per accontentare un tifoso diversamente abile, il centrocampista si è fermato e ha creato abbastanza spazio per scattare una foto con lui.

Successivamente, Lobotka ha fatto selfie e firmato autografi per tutti i presenti, dimostrando la sua vicinanza ai tifosi e la sua gratitudine per il loro sostegno. Un segnale positivo per la squadra, che sicuramente darà il massimo in campo per portare via i tre punti dal campo della Juventus.