Sorge un problema per il trasferimento di Lobotka al Napoli. Rallenta la trattativa per il centrocampista slovacco del Celta Vigo

Problemi per il trasferimento al Napoli di Stanislav Lobotka. Il centrocampista potrebbe essere il primo acquisto del calciomercato invernale. Lobotka ha fatto sapere di volere solo il Napoli ma secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Sky Sport 24, la trattativa ha subito un rallentamento:

“Lobotka sente molto forte il richiamo della Champions League, che sogna di disputare con la maglia del Napoli. Per permettere al centrocampista del Celta Vigo di trasferirsi in Serie A e realizzare il suo sogno di diventare una sorta di erede del connazionale Marek Hamsik, manca però ancora qualche step. Il problema non è soltanto di natura economica.

Se da un lato, infatti, il Napoli e i galiziani sono ancora distanti sulla valutazione del cartellino (18 milioni più bonus l’offerta, 22-23 la richiesta), dall’altro c’è da considerare che la squadra attuale di Lobotka sta lottando per non retrocedere dalla Liga alla Segunda Divison spagnola.

Proprio per questo, è nato un problema per il trasferimento di Lobotka al Napoli. Il Celta Vigo, pur avendo escluso lo slovacco dall’ultimo match di Liga contro l’Osasuna, ora non sembra più disposto a cederlo senza aver prima trovato un degno sostituto.

Le due dirigenze continueranno a trattare, e lo faranno probabilmente a partire dalla giornata di martedì, perché lunedì ci sarà da giocare il match di Serie A tra Napoli ed Inter. Il tempo passa e Cristiano Giuntoli, come anche Lobotka, vuole chiudere quanto prima“.